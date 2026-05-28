Empresarios de Bacalar exigen a la CFE solución a los constantes apagones

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BACALAR.- Empresarios turísticos y comerciantes de Bacalar continúan enfrentando afectaciones por los constantes apagones y variaciones de voltaje que se registran en el municipio, situación que impacta directamente en el servicio que ofrecen hoteles, restaurantes y diversos establecimientos del destino.

Además de las interrupciones en el suministro eléctrico, los cortes intermitentes y las fluctuaciones de energía han provocado daños en maquinaria, sistemas de refrigeración y aparatos electrónicos, generando pérdidas económicas considerables para los negocios.

Lo más preocupante, señalaron empresarios del sector, es el deterioro en la experiencia de los visitantes y la mala imagen que esto proyecta del destino turístico.

El delegado de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Bacalar, Hermes Gómez Koyoc, afirmó que es urgente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienda esta problemática, la cual —aseguró— no es reciente, sino que comenzó hace aproximadamente tres años con las obras de construcción del Tren Maya y se ha agravado con el paso del tiempo.

“Los apagones cada vez son más frecuentes y más ahora en la época de calor, y eso hace que se sigan acumulando pérdidas económicas incuantificables que van desde daños a equipos eléctricos como aires acondicionados, computadoras y refrigeradores, que no son restablecidos por la CFE, y ni qué decir de los alimentos que se pierden”, expresó.

Añadió que uno de los mayores impactos es la afectación a la imagen turística de Bacalar y de la zona sur del estado.

“Lo que más preocupa es la mala experiencia que se le genera al turista y al destino. No es algo nuevo, esto ya tiene varios años y hasta hoy no se ha podido hacer algo”, sostuvo.

Gómez Koyoc indicó que las fallas eléctricas, las cuales se intensifican durante las altas temperaturas, están afectando gravemente la operación diaria de hoteles, restaurantes y comercios no solo en Bacalar, sino también en Chetumal y Mahahual.

Por ello, explicó que empresarios turísticos de estos destinos han comenzado a reunirse para fijar una postura conjunta y exigir una solución definitiva a las autoridades federales.

“Mientras se siguen registrando apagones, el recibo de energía eléctrica cada vez es más alto y llega completo aun cuando no hay servicio. Estamos haciendo alianzas con la nueva asociación de hoteles para unir esfuerzos y exigir, porque no es posible que nuestros aparatos se sigan quemando y que continuemos con pérdidas económicas”, señaló.

Ante la falta de soluciones, algunos negocios han optado por adquirir plantas generadoras de energía o instalar paneles solares para reducir las afectaciones; sin embargo, los altos costos de estos equipos impiden que todos los empresarios puedan acceder a estas alternativas.