PAN acusa autoritarismo por reforma electoral impulsada por Morena en Quintana Roo

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CHETUMAL.- La presidenta en Quintana Roo del Partido Acción Nacional (PAN), Reyna Tamayo Carballo, rechazó de manera categórica la iniciativa impulsada por las bancadas de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para reformar la Constitución local y la Ley Electoral del estado.

La propuesta contempla modificaciones al Artículo 383 para que las regidurías de representación proporcional sean asignadas exclusivamente a quienes fueron registrados originalmente para esa función, respetando el orden de la plantilla a partir de la primera regiduría.

Al respecto, la dirigente panista calificó la iniciativa como un acto de “autoritarismo absoluto” por parte del oficialismo.

“Es algo triste porque todavía ayer se presenta esa iniciativa, la suben al pleno, hoy la dictaminaron en comisiones y hoy se vota en pleno y no tenemos ni siquiera el tiempo suficiente para analizarla. No por el hecho de ser mayoría y que puedan hacer y deshacer lo realicen”, expresó.

Tamayo Carballo aseguró que se trata de un tema relevante y acusó que el gobierno pretende “tener el control absoluto del estado y minimizar a la oposición”.

“Con esas condiciones no habrá quien quiera participar en las contiendas”, afirmó.

La también legisladora del PAN en el Congreso del Estado indicó que votó en contra de la iniciativa porque, dijo, desconocen el análisis realizado para sustentar la propuesta y porque no existió consulta ni consenso con las fuerzas políticas de oposición.

Además, sostuvo que la reforma está lejos de representar un nuevo modelo democrático, como argumentan diputados y diputadas de Morena y sus partidos aliados.

Ante este escenario, señaló que el PAN se enfocará en fortalecer su estructura y preparar la convocatoria para quienes aspiren a candidaturas del partido, la cual —adelantó— estará abierta a la ciudadanía.

Indicó que el objetivo es sumar más voces críticas frente a Morena y evitar que continúen aprobándose reformas “fast track”.

“Esta reforma podría aportar a que los ciudadanos abran los ojos y que no por programas sociales o por lo que les den, los tengan cautivos. Esto a nosotros no nos detiene, vamos a seguir participando porque somos más los ciudadanos que queremos un cambio”, declaró.

Finalmente, consideró que las reformas impulsadas por la mayoría legislativa reflejan preocupación por los próximos procesos electorales.

“Si hoy están haciendo esas reformas fast track es porque pueden estar viendo que no les va a alcanzar para tener sus carros completos”, concluyó.