Omar García Harfuch descarta aspirar a la Presidencia en 2030

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó buscar una candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2030, al considerar que pensar en aspiraciones políticas en este momento sería “irresponsable” y una falta de respeto para los integrantes del Gabinete de Seguridad que diariamente arriesgan la vida en el país.

En entrevista, el funcionario federal afirmó que encabezar la SSPC es una responsabilidad que no permite mantener agendas paralelas.

“Lo descarto porque soy secretario de Seguridad. No hay manera en que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora presidenta lo disponga”, expresó.

García Harfuch, quien actualmente mantiene altos niveles de popularidad y aprobación ciudadana, señaló que esa percepción positiva se debe a que es quien da a conocer los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

No obstante, aclaró que los avances en materia de seguridad no corresponden únicamente a su labor o a la de la SSPC, sino al trabajo conjunto de todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

“Son resultados de todo el gabinete: Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina. Eso ayuda a que nos identifiquen más con buenos resultados, pero son de todo el gabinete”, subrayó.

Durante la entrevista, destacó además que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza cada mes una ceremonia privada en la que reconoce a elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y de la SSPC, al considerar que son quienes ejecutan directamente la Estrategia Nacional de Seguridad en territorio.

En ese contexto, García Harfuch resaltó que la alta aprobación de la presidenta Sheinbaum ha contribuido a fortalecer la imagen del Gabinete de Seguridad, cuyo trabajo —dijo— no tiene fines políticos.

“La coordinación tan estrecha se facilita cuando hay un liderazgo muy fuerte, como el de la propia presidenta. Tener a la presidenta dirigiendo hace la diferencia […] Se nota cuando un gobernante se involucra en materia de seguridad”, concluyó.