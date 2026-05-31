Doce secretarios del gabinete de Sheinbaum reportan ingresos superiores a los de la presidenta

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CIUDAD DE MÉXICO.- De los 15 integrantes del gabinete federal que han presentado su declaración patrimonial y de intereses 2026 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 12 reportaron que durante 2025 recibieron, exclusivamente por el desempeño de su cargo público, una remuneración neta superior a la declarada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el artículo 127 de la Constitución, ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Esta restricción incluye salarios, bonos, compensaciones, aguinaldos, gratificaciones y cualquier otra prestación derivada del cargo.

Sheinbaum declaró ingresos por 1.79 millones de pesos

Según la declaración patrimonial presentada por Claudia Sheinbaum el 27 de mayo, la mandataria reportó una remuneración anual neta por su cargo público de un millón 790 mil pesos.

Este concepto contempla todas las percepciones asociadas al ejercicio del cargo, una vez descontados los impuestos correspondientes.

La información es proporcionada directamente por cada funcionario bajo protesta de decir verdad, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Rosaura Ruiz encabeza la lista

La funcionaria que reportó la mayor remuneración anual por su cargo fue Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con 3 millones 11 mil 824 pesos.

Le siguen:

– Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, con 2 millones 716 mil 218 pesos.

– Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, con un millón 967 mil 704 pesos.

– Luz Elena González, secretaria de Energía, con un millón 962 mil 667 pesos.

– Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, con un millón 936 mil 263 pesos.

– Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, con un millón 935 mil 410 pesos.

– Mario Delgado, secretario de Educación Pública, con un millón 904 mil 536 pesos.

– David Kershenobich, secretario de Salud, con un millón 901 mil 673 pesos.

– Marath Bolaños, secretario del Trabajo, con un millón 899 mil 861 pesos.

– Edna Elena Vega Rangel, titular de Sedatu, con un millón 899 mil 446 pesos.

– Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, con un millón 899 mil 445 pesos.

– Édgar Abraham Amador Zamora, secretario de Hacienda, con un millón 896 mil 860 pesos.

Todos ellos reportaron percepciones netas por su cargo superiores a las declaradas por la Presidenta.

La Constitución permite que los servidores públicos obtengan ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo siempre que provengan de fuentes distintas al cargo público.

Por ejemplo, Ricardo Trevilla Trejo declaró ingresos adicionales por 2 millones 300 mil pesos derivados de la venta de un inmueble, lo que elevó sus ingresos totales a 4 millones 267 mil 704 pesos.

Luz Elena González informó ingresos por un millón 384 mil pesos provenientes de arrendamientos y 362 mil 419 pesos por fondos de inversión.

Mario Delgado reportó 739 mil 692 pesos adicionales por arrendamiento, mientras que Édgar Abraham Amador Zamora declaró un millón 34 mil 881 pesos en rendimientos de capital y 105 mil 166 pesos por actividades académicas como profesor de la UNAM.

Sólo tres secretarios reportaron menos ingresos

De los funcionarios que ya presentaron su declaración patrimonial, únicamente tres reportaron una remuneración anual por su cargo inferior a la de Claudia Sheinbaum:

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con un millón 702 mil 447 pesos.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, con un millón 784 mil 307 pesos.

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, con un millón 686 mil 990 pesos.