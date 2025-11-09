Denuncia Movimiento Ciudadano venganza política de Erik Borges Yam contra “Xiximac”

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El presidente estatal partido Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, acusó públicamente al alcalde de José María Morelos, Erik Borges Yam, de impedir la toma de posesión de Francisco Puc Cen como regidor plurinominal del ayuntamiento, en acto de venganza política.

Borges Yam ha realizado prácticas dilatorias para no permitir el ingreso al cabildo del regidor electo, conocido popularmente como “Xiximac”, quien compitió en su contra por la presidencia municipal en 2024 y aspira a volver a contender por el cargo en el 2027.

La última de esas tretas fue suspender de último momento la toma de posesión del emecista, cuando ya estaba programada en la última sesión del mes de octubre, pretextando que el asunto requería “mayor análisis y estudio”.

Al respecto, mediante un video en sus redes sociales, el tambien diputado local José Luis Pech Várguez expresó que “Erik Borges, presidente municipal de José María Morelos, no quiere cumplir la ley y darle posesión como regidor a Francisco Puc.

Con ello, desprecia los miles de votos que los morelenses le dieron a Francisco. Y lo que es muy lamentable es que quien debe ser ejemplo en el respeto a la ley, sea el primero en violarla. Sus jefes políticos se lo permiten y demuestra que este gobierno desprecia profundamente el Estado de Derecho.

A este gobierno le digo: No se vale usar el poder para venganzas políticas. Los que lo hacen, olvidan una vieja máxima de la política: Con la vara que mires serás medido, y una cuarta más”, expresó.

El revanchismo de Erik Borges Yam ha tratado de impedir la llegada de Francisco Puc Cen al cabildo, primero mediante una demanda penal que presentó en su contra, por la cual un juez penal emitió una suspensión de derechos políticos que impidió al regidor electo tomar posesión en septiembre del año pasado.

La suspensión fue una medida ilegal, y así lo determinó un juicio de amparo que ganó “Xiximac”, quien además, en septiembre de este año, fue absuelto de cargos penales, por lo que a finales de ese mes solicitó su incorporación al cabildo.

Sin embargo, Borges Yam retrasó lo más que pudo la realización de sesiones del cabildo para no programar la toma de protesta de Puc Cen, y cuando ya no pudo evitarlo más y programó una sesión para ese fin, el 31 de octubre, de último momento suspendió el punto de la orden del día, con lo que prolonga la violación de los derechos político-electorales del regidor electo de Movimiento Ciudadano.