Grecia Quiroz pide voto de castigo contra Morena en 2027

URUAPAN, Michoacán.- “Carlos Manzo se fue con las manos limpias. Jamás pactó con nadie”.

Con esas palabras, Grecia Quiroz, actual alcaldesa suplente de Uruapan, Michoacán, recordó al dirigente del Movimiento del Sombrero, cuyo asesinato ha detonado un profundo malestar social y un movimiento que promete mantenerse vivo hasta las urnas de 2027.

Durante una manifestación pacífica que reunió a miles de personas, Quiroz lanzó un mensaje que encendió los ánimos entre los asistentes:

“Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene fuerza. En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo porque vamos a honrar su memoria”.

El llamado de la alcaldesa no solo apuntó al partido gobernante, Morena, sino también a las administraciones pasadas. Recordó que con Felipe Calderón (PAN, 2006–2012) comenzó la llamada Guerra contra el Narco; Enrique Peña Nieto (PRI, 2012–2018) prometió pacificar la región y falló, y que lo mismo ocurrió con Andrés Manuel López Obrador (Morena, 2018–2024).

“Con todos nos han fallado”, dijo. “Morena tampoco cumplió”.

El desencuentro con Morena

Carlos Manzo fue diputado federal por Morena y coincidía con el partido en sus principios sociales, pero el distanciamiento comenzó cuando expresó su deseo de competir por la presidencia municipal de Uruapan en 2024.

En enero de ese año, Morena realizó una encuesta interna para definir su candidatura, proceso que Manzo calificó como “poco transparente”. Al no resultar favorecido, decidió romper con el partido y buscar la vía independiente, apelando directamente a su base social.

Antes de su muerte, el exalcalde relató en una entrevista que su postura crítica hacia los gobiernos emanados de Morena pudo costarle la candidatura:

“No siempre fue bien visto que mantuviera mi independencia y mis principios. Creo que esa fue una de las razones por las que no me quisieron en 2024 como candidato, a pesar de que yo tenía la preferencia popular”.

Su decisión rindió frutos. En junio, ganó la elección con el 66% de los votos, casi 50 puntos arriba del abanderado morenista, Ignacio Campos, quien obtuvo solo 19.4%.

Una reunión con la presidenta

El día previo a que Grecia Quiroz asumiera el cargo de alcaldesa suplente, sostuvo una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque no se difundieron detalles del encuentro, la funcionaria aclaró que no fue una negociación política:

“Quiero que sepan que la reunión con la presidenta no fue para doblar las manos. Fue para exigir justicia. Justicia para Carlos Manzo. Fue para pedir que volteen a ver a nuestro municipio”.

El legado del Movimiento del Sombrero

El asesinato de Carlos Manzo no solo estremeció a Uruapan, sino que fortaleció el Movimiento del Sombrero, una organización ciudadana que él fundó para promover autonomía política, justicia social y seguridad comunitaria.

Con la figura de Grecia Quiroz al frente, el movimiento promete mantenerse firme bajo la consigna de que “el sombrero no se rinde”.