Denuncian devastación por proyecto turístico en Chuburná; Piden intervención de Semarnat y Profepa

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PROGRESO, Yucatán.- Integrantes del colectivo Salvemos las Dunas denunciaron presuntos daños ambientales ocasionados por el desarrollo turístico Las Dunas, ubicado en la comunidad costera de Chuburná, municipio de Progreso, por lo que el Gobierno de Yucatán solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar el cumplimiento de las autorizaciones federales del proyecto.

Los activistas iniciaron jornadas informativas y una campaña de recolección de firmas entre habitantes de la comunidad, luego de difundirse imágenes en redes sociales que muestran maquinaria pesada realizando trabajos de remoción de arena en una zona de dunas frente al puerto de abrigo de Chuburná, donde se proyecta la construcción de un hotel o un complejo habitacional.

De acuerdo con el colectivo, este sistema de dunas es uno de los mejor conservados de la costa yucateca, alberga una importante diversidad de flora y fauna y cumple funciones esenciales para la protección del litoral ante fenómenos naturales como los huracanes.

Los ambientalistas recordaron que años atrás habitantes de la comunidad impidieron la extracción de arena en esa misma zona debido a su relevancia ecológica y a su papel como barrera natural contra la erosión y los ciclones.

Ante la controversia, el Gobierno de Yucatán informó que solicitó a Semarnat y Profepa supervisar que el proyecto cumpla con todas las autorizaciones federales y las condicionantes ambientales establecidas.

Las autoridades estatales precisaron que los dictámenes de factibilidad emitidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial obligan a conservar íntegramente 45 mil 728 metros cuadrados de humedal costero y 2 mil 880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo que más de la mitad del predio deberá permanecer destinada a conservación.

Asimismo, las resoluciones establecen que las especies de manglar presentes en el sitio no podrán ser afectadas ni alterarse su hábitat, en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003.

El Gobierno estatal recordó que la evaluación del impacto ambiental en humedales costeros, la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre y la protección de manglares corresponden exclusivamente a las autoridades federales.

Finalmente, aseguró que dará seguimiento al cumplimiento de las condicionantes estatales y reiteró que no permitirá afectaciones a los manglares ni a las dunas costeras, al considerar que la conservación del litoral es prioritaria para las actividades pesqueras y turísticas de la entidad.