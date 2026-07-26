Incendio devora más de 30 carritos turísticos en Mahahual

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MAHAHUAL.- Un incendio registrado durante la madrugada consumió más de 30 carritos de golf en Mahahual, dejando pérdidas materiales estimadas preliminarmente en más de 7.5 millones de pesos.

El siniestro ocurrió poco después de la medianoche en un predio ubicado sobre la calle Caribe, cerca del puerto de Mahahual, donde las llamas se propagaron rápidamente entre las unidades que permanecían estacionadas.

Tras percibir un intenso olor a humo y observar el resplandor del fuego, vecinos dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones de auxilio, quienes trabajaron para controlar el incendio.

Sin embargo, la intensidad de las llamas impidió evitar que la mayoría de los vehículos quedaran completamente calcinados.

De acuerdo con estimaciones preliminares, cada carrito tendría un valor aproximado de 250 mil pesos, por lo que los daños materiales superarían los 7.5 millones de pesos.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

La zona fue acordonada mientras peritos realizan las investigaciones para determinar el origen del incendio y establecer si se trató de un accidente o si existe alguna otra línea de investigación.