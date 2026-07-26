Semar mantiene ofensiva contra sargazo: Casi 90 mil toneladas recolectadas en esta temporada

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CANCÚN.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que, como parte de la Estrategia Nacional para la Atención del Sargazo, ha recolectado 88 mil 998 toneladas de esta macroalga durante la temporada 2026 en las costas de Quintana Roo.

La dependencia señaló que las labores tienen como objetivo proteger los ecosistemas marinos, disminuir el impacto ambiental y preservar las playas del Caribe Mexicano, uno de los principales destinos turísticos del país.

De acuerdo con la Semar, aún se prevé el arribo de aproximadamente 179 toneladas adicionales de sargazo en zonas como el sur de Isla Mujeres, Nizuc, Puerto Aventuras, Playa del Carmen, Akumal, Tulum, Mahahual y Xcalak, por lo que las acciones de monitoreo y recolección continuarán de manera permanente.

La institución destacó que el combate a la macroalga forma parte de una estrategia nacional orientada a reducir las afectaciones ambientales, económicas y turísticas provocadas por el fenómeno, así como a contribuir a la conservación de la biodiversidad marina del Caribe Mexicano.

Por otra parte, el pasado 20 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México presentará en un plazo de 15 días un plan integral para fortalecer la atención al sargazo en Quintana Roo.

La mandataria adelantó que sostendrá reuniones con representantes del sector hotelero y especialistas para definir acciones que permitan enfrentar el incremento del recale y reducir sus efectos sobre la actividad turística y las comunidades costeras.