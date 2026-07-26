Vecinos de Villas del Sol bloquean vialidades por apagones en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Vecinos del Fraccionamiento Villas del Sol bloquearon diversos cruces viales durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo para exigir una solución a los constantes apagones que, aseguran, afectan la zona desde hace varios meses.

Los manifestantes colocaron piedras, llantas y otros objetos sobre la vialidad, algunos de los cuales fueron incendiados, para llamar la atención de las autoridades y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los bloqueos se instalaron en la autopista Playa del Carmen–Tintal, a la altura del fraccionamiento; en la avenida Constituyentes con Alondra; en Periférico con Sur, así como en distintos cruces de la avenida CTM con Martín Pescador, Chit y Grullas.

Durante la protesta, los habitantes señalaron que las interrupciones en el suministro eléctrico han provocado la descomposición de alimentos y daños en electrodomésticos y equipos de aire acondicionado, además de las afectaciones ocasionadas por las altas temperaturas.

Los cierres viales concluyeron durante la madrugada, una vez que se restableció el servicio de energía eléctrica. No se reportaron incidentes mayores ni enfrentamientos durante la manifestación.

Hasta el cierre de esta edición, la Comisión Federal de Electricidad no había informado la causa oficial de la interrupción del suministro. De manera extraoficial trascendió que el apagón podría estar relacionado con una falla en la subestación eléctrica de El Edén, versión que no ha sido confirmada por la empresa.

Los vecinos advirtieron que podrían realizar nuevas movilizaciones si las fallas en el suministro eléctrico continúan.