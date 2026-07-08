Descarta el Imoveqroo alza a tarifas de taxis y transporte colectivo

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CHETUMAL.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) confirmó que no prevé autorizar incrementos en las tarifas del servicio de taxi ni del transporte colectivo durante los próximos meses, a pesar de las solicitudes presentadas por el gremio ante el aumento de sus costos de operación.

El director del organismo, Rafael Hernández Kotasek, informó que la decisión es mantener sin cambios las tarifas vigentes mientras se impulsa una estrategia enfocada en mejorar la calidad y la seguridad del servicio.

En ese sentido, explicó que el Gobierno del Estado trabaja en la implementación de una nueva aplicación dirigida a operadores de taxi en Cancún y Tulum, con el objetivo de modernizar el transporte público.

La plataforma incorporará herramientas como videovigilancia, geolocalización mediante GPS, enlace con el sistema C5 y un taxímetro digital para transparentar el cobro de los viajes.

De acuerdo con Hernández Kotasek, estas funciones también permitirán brindar mayor protección tanto a los pasajeros como a los conductores, además de facilitar el monitoreo de las unidades y una atención más rápida en caso de incidentes.

El titular del Imoveqroo reiteró que tampoco se contempla modificar las tarifas del transporte colectivo, al considerar que un aumento tendría un impacto directo en la economía de quienes utilizan diariamente este servicio para acudir a sus centros de trabajo, escuelas y otras actividades.

Finalmente, señaló que la prioridad de la administración estatal será fortalecer la calidad, la eficiencia y la seguridad del transporte público sin trasladar mayores costos a los usuarios en el corto plazo.