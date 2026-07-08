Entrega Mara Lezama domo a Secundaria Técnica 18 en Cancún tras 34 años de espera

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó a 755 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 18 “Lázaro Cárdenas” su nuevo domo, una obra que fortalece la infraestructura educativa y genera mejores condiciones para el aprendizaje, la convivencia y el bienestar de las nuevas generaciones.

A través de la Secretaría de Obras Públicas (Seop) se edificó este nuevo domo con inversión superior a los 3 millones 300 mil pesos. La escuela esperó 34 años para tener esta infraestructura y beneficia de manera directa a los 755 alumnas y alumnos de ambos turnos.

Ahora cuentan con instalaciones adecuadas para la realización de actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas, protegidos de las condiciones climáticas características de la región. Para ello, Mara Lezama entregó a las chavas y chavos equipo deportivo.

Durante la entrega y acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la Gobernadora exhortó a los y las alumnas a alejarse de las conductas autodestructivas, a tomar las mejores decisiones para que sean felices, extiendas sus alas y sean lo que ellos quieran.

La obra consistió en la construcción de un domo de más de 500 metros cuadrados, equipado con iluminación LED, cubierta metálica, sistema de desagüe pluvial, equipamiento para la práctica deportiva y mejoras integrales en la cancha, contribuyendo a generar entornos seguros y funcionales para el desarrollo de las y los estudiantes.

Esta acción forma parte del proyecto estratégico para la construcción de 1,109 domos en todo Quintana Roo, impulsado por este gobierno diferente, honesto y transparente para continuar cerrando brechas de desigualdad y garantizar espacios públicos y educativos de calidad.

Fundada el 15 de septiembre de 1992, la Secundaria Técnica No. 18 “Lázaro Cárdenas” se ha consolidado como una institución fundamental para la formación académica de cientos de jóvenes cancunenses, por lo que esta obra representa una inversión en el presente y futuro de la comunidad estudiantil.

Estuvo presente en la entrega el subsecretario de Atención a la Educación en la zona norte, Luis Alberto Tun Calderón.