Patrullas de Quintana Roo tendrán internet satelital Starlink para reforzar la seguridad

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CHETUMAL.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana pondrá en marcha un programa para equipar patrullas de Quintana Roo con internet satelital Starlink, con el objetivo de garantizar comunicación permanente durante los recorridos que realizan en comunidades rurales donde no existe o es limitada la cobertura de telefonía móvil.

El titular de la dependencia, Adrián Martínez Ortega, informó que la primera etapa del proyecto contempla la entrega de entre dos y tres antenas satelitales móviles a cada uno de los 11 municipios del estado. Los equipos serán instalados de forma permanente en las unidades policiales destinadas a operar en las zonas más alejadas.

“Es internet móvil, es para que ellos equipen las patrullas que se desplazan hacia las comunidades rurales para que, cuando realicen sus recorridos, puedan mantener cobertura total en todo momento”, explicó.

Para desarrollar esta estrategia, el Gobierno del Estado destinará una inversión superior a los dos millones de pesos antes de concluir 2026.

Martínez Ortega precisó que esos recursos cubrirán la adquisición de las antenas, su instalación y el pago del servicio de internet satelital, por lo que los ayuntamientos no tendrán que aportar recursos para la operación del programa.

“Se las vamos a entregar, pero además les vamos a pagar el servicio permanente e instalar los equipos. El municipio no tendrá que desembolsar ningún solo peso”, señaló.

El funcionario indicó que la tecnología ya fue probada previamente en territorio quintanarroense, donde obtuvo resultados favorables en cuanto a estabilidad y calidad de la conexión.

Con esta infraestructura se busca eliminar los problemas de comunicación que enfrentan los cuerpos de seguridad en comunidades apartadas y zonas selváticas, además de facilitar el envío del Informe Policial Homologado (IPH) en formato digital, el funcionamiento de cámaras corporales y la coordinación inmediata con otras corporaciones durante situaciones de emergencia.

“Son unas antenas pequeñas de Starlink que funcionan directamente con satélites; no necesitas infraestructura terrestre y donde quiera que andes vas a estar siempre conectado”, afirmó.

Finalmente, adelantó que, si los resultados de esta primera fase son satisfactorios, el programa podría ampliarse el próximo año para dotar de conectividad satelital a un mayor número de patrullas en Quintana Roo.