Retienen pobladores a trabajadores de la CFE hasta que restablecen el servicio eléctrico

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BACALAR.- Cansados de permanecer más de una semana sin energía eléctrica y ante la falta de respuesta a sus reportes, habitantes de la comunidad de Miguel Alemán, en este municipio, retuvieron de manera temporal a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir la reparación de la red eléctrica.

La decisión fue tomada por la asamblea comunitaria luego de que las familias acumularan más de ocho días consecutivos sin suministro eléctrico, situación que, aseguraron, no fue atendida pese a los múltiples reportes presentados ante la empresa.

De acuerdo con los pobladores, las cuadrillas de la CFE y sus vehículos permanecieron en la comunidad con el propósito de garantizar que los trabajos de reparación se realizaran antes de abandonar el lugar.

Los habitantes señalaron que, en ocasiones anteriores, personal de la paraestatal acudía únicamente a realizar inspecciones o tomar fotografías de la avería, sin reparar el problema principal en los transformadores, lo que prolongaba los cortes de energía.

El prolongado apagón provocó afectaciones económicas entre las familias del ejido Miguel Alemán, que reportaron pérdidas de alimentos perecederos debido a la falta de refrigeración. Además, la interrupción del servicio también afectó el funcionamiento del sistema de bombeo de agua potable.

Ante la ausencia de soluciones por parte de la CFE, los comuneros afirmaron que la retención pacífica de los trabajadores fue la única alternativa que encontraron para lograr una atención inmediata al problema.

Tras la presión ejercida por la comunidad, las cuadrillas intensificaron las labores de reparación, sustituyeron líneas y componentes dañados de la red de distribución y realizaron las pruebas correspondientes para restablecer el suministro eléctrico.

Una vez que el servicio quedó completamente restablecido en la comunidad, los habitantes liberaron de manera pacífica al personal de la CFE, aunque advirtieron que permanecerán atentos para exigir una respuesta inmediata en caso de que se registren nuevos apagones.