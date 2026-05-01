Descarta Sheinbaum reunión con AMLO en medio de polémica por Rocha Moya

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que vaya a reunirse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Palenque, en medio de especulaciones por la coincidencia de su gira con la polémica en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Al término de su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre un posible encuentro con López Obrador en su residencia en Palenque, lo cual negó, al asegurar que no está contemplado en su agenda.

Las versiones sobre una reunión surgieron en el contexto del debate político generado por las acusaciones contra Rocha Moya, quien ha rechazado los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Además, la coincidencia geográfica —dado que el exmandatario reside en Palenque tras concluir su sexenio— alimentó las especulaciones sobre un posible encuentro privado entre ambos.

No obstante, Sheinbaum reiteró que su gira por Chiapas tiene como objetivo supervisar obras de infraestructura y programas sociales, sin incluir reuniones de carácter político con el exjefe del Ejecutivo.