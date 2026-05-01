México no detendrá a acusados sin evidencia: FGR

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no cuenta con pruebas suficientes para proceder con la detención de políticos mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la información oficial, las solicitudes de detención con fines de extradición fueron recibidas por el Gobierno de México y canalizadas a la FGR para su análisis conforme al marco legal vigente.

En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que los documentos enviados por el gobierno estadounidense no contienen elementos probatorios suficientes que permitan determinar la responsabilidad de los implicados.

Ante ello, la FGR señaló que no realizará detenciones sin sustento legal y que llevará a cabo una revisión para determinar si existen elementos que justifiquen acciones judiciales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que, en caso de presentarse pruebas contundentes, se actuará conforme a derecho, pero subrayó que no se permitirá proceder sin evidencia sólida.

El caso ocurre en medio de tensiones bilaterales, luego de que autoridades estadounidenses acusaran a diversos funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las autoridades mexicanas insistieron en que cualquier acción se realizará con apego a la ley y en respeto a la soberanía nacional.