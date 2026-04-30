El obradorismo en su laberinto

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Signos

Asumir el papel de cómplice, como alegar tramites probatorios que no impone un tratado de extradición y defender un soberanismo retórico exacerbado y a costa de un enfrentamiento con la superpotencia vecina en su etapa más agresiva y en circunstancias de negociación comercial muy peligrosas, tiene una implicación decisiva.

Puede advertir que se valida la versión de que el delincuente al que se acusa -o al que la superpotencia acusa y trata de procesar como delincuente, según sus evidencias- te ha amenazado, en efecto, de revelar los nexos criminales entre su grupo de poder y el tuyo si renuncias a cumplir los compromisos pactados.

SM