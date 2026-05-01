Senadora de Morena exige licencia de Rocha Moya por acusaciones de EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- En la antesala del Consejo Nacional de Morena, liderazgos del partido expresaron posturas encontradas sobre la permanencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa pidió que el mandatario solicite licencia al cargo para facilitar las investigaciones. Argumentó que la gravedad de los señalamientos exige garantizar la gobernabilidad en Sinaloa y permitir que las autoridades actúen sin interferencias.

En una carta pública, la legisladora de Morena sostuvo que la permanencia en el cargo no debe analizarse únicamente desde el ámbito penal, sino también desde la confianza pública y la integridad institucional, al tiempo que subrayó que su postura no implica una condena anticipada.

Chavira también llamó a la Fiscalía General de la República y a las autoridades competentes a conducir cualquier investigación con apego a la legalidad, sin encubrimientos ni uso político de la justicia.

Sin embargo, al interior del partido no hubo consenso. Senadores como Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña manifestaron su respaldo al gobernador sinaloense, evidenciando divisiones dentro de Morena frente a la crisis.

Incluso, Fernández Noroña denunció haber sido increpado en la Ciudad de México por su postura de apoyo, en medio de un ambiente de tensión política por el caso.

Las acusaciones contra Rocha Moya forman parte de una investigación presentada en Nueva York que también involucra a otros funcionarios y ha generado presión política tanto a nivel estatal como nacional.