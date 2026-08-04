Descartan autoridades presencia de “montachoques” en Quintana Roo; no existe una sola denuncia, afirman

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CANCÚN.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron que no existen indicios de la operación de grupos dedicados al esquema conocido como “montachoques” en Quintana Roo y afirmaron que, hasta el momento, no se ha presentado una sola denuncia relacionada con esta modalidad delictiva.

Durante la conferencia de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, explicó que las publicaciones difundidas en redes sociales sobre presuntos casos en la entidad fueron revisadas por las autoridades sin encontrar evidencia que respalde su autenticidad.

Precisó que, tras analizar los reportes que circularon en plataformas digitales, se determinó que corresponden a hechos ocurridos en otros estados o simplemente son información falsa que ha sido replicada como si se tratara de incidentes registrados en Quintana Roo.

El funcionario destacó que la dependencia mantiene un monitoreo permanente de redes sociales para detectar posibles riesgos y verificar cualquier alerta que pudiera representar una amenaza para la población.

Gómez Torres subrayó que durante 2026 no se ha documentado ningún caso de “montachoques” en la entidad, ni existen antecedentes recientes que indiquen la presencia de organizaciones dedicadas a este tipo de fraude.

Ante la difusión de estos mensajes, exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente información emitida por fuentes oficiales y evitar compartir publicaciones cuya veracidad no haya sido confirmada, con el fin de impedir la propagación de noticias falsas y la generación de alarma entre la población.

En el mismo encuentro, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, respaldó esa postura al informar que la Fiscalía no tiene registradas denuncias ni carpetas de investigación por este delito, por lo que descartó la existencia de este fenómeno en Quintana Roo.

El secretario recordó que, cuando las autoridades detectan riesgos reales para la ciudadanía, se implementan acciones preventivas específicas, como el programa de acompañamiento para la compra y venta segura de vehículos, diseñado para brindar protección a quienes realizan este tipo de operaciones.

Finalmente, ambas instituciones reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales y a no difundir información sin verificar, con el propósito de combatir la desinformación y fortalecer la confianza ciudadana.