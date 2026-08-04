Rafa Marín encabeza asamblea con ejidatarios en Kantunilkín y llama a fortalecer la soberanía nacional

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KANTUNILKÍN, LC.- Ante ejidatarios y representantes comunitarios de Kantunilkín, Rafael Marín encabezó una asamblea informativa en la que llamó a fortalecer la organización social y la participación ciudadana como pilares para defender la soberanía nacional.

Durante el encuentro, el morenista estuvo acompañado por el presidente del Comisariado Ejidal, Isidro Chuc Simá; la síndico del Ayuntamiento y representante del Partido del Trabajo (PT), Laura Chan Canul, así como por el primer regidor petista, Carlos Betancourt Bass.

En su mensaje, Marín sostuvo que la soberanía no solo se relaciona con la defensa del territorio, sino también con la capacidad de México para tomar decisiones de manera independiente, proteger sus instituciones y resguardar sus recursos estratégicos en beneficio de la población.

Afirmó que ese objetivo solo puede consolidarse mediante la unidad y el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades, al considerar que la fortaleza del país se construye desde las comunidades, los ejidos y las familias.

Durante la reunión destacó el papel que desempeñan las organizaciones ejidales en la vida social y económica de Quintana Roo, al señalar que el trabajo colectivo ha sido determinante para enfrentar distintos desafíos en la entidad.

Asimismo, convocó a mantener el diálogo y la participación como herramientas para fortalecer el desarrollo comunitario y preservar los principios que, dijo, sustentan el proyecto de transformación del país.

Al concluir la asamblea, Rafael Marín reiteró que la honestidad, el respeto y el compromiso con México deben orientar la vida pública, y cerró su intervención recordando la frase de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, la cual consideró vigente para fortalecer la convivencia y la soberanía nacional.