Playa del Carmen blinda su litoral con cinco kilómetros de barreras antisargazo: Estefanía Mercado

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen reforzó las acciones de protección de su litoral con la instalación de cinco kilómetros de barreras antisargazo en la zona centro del municipio, como parte de la estrategia integral para preservar las playas y fortalecer la actividad turística, informó la presidenta municipal Estefanía Mercado.

La munícipe destacó que, con el respaldo de la Secretaría de Marina (Semar), las barreras ya protegen el tramo comprendido entre Playa Fundadores y Punta Esmeralda, considerado uno de los principales corredores turísticos del destino.

“Hoy ya contamos con cinco kilómetros de barreras que resguardan la zona centro, desde Playa Fundadores hasta Punta Esmeralda, una acción estratégica para cuidar nuestro litoral y mantener nuestras playas en las mejores condiciones”, señaló Estefanía Mercado.

La presidenta municipal explicó que este esfuerzo forma parte del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, con el apoyo de la gobernadora Mara Lezama y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa la Estrategia Integral de Contención y Recolección de Sargazo para el Caribe Mexicano.

Asimismo, reconoció la labor permanente del personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Playa del Carmen y de la Secretaría de Marina, quienes participan en las tareas de instalación de las barreras y en las acciones diarias para contener el arribo del alga.

“Cuando trabajamos en equipo, damos mejores resultados para nuestra gente y para el futuro de Playa del Carmen”, afirmó la presidenta municipal.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca mantener las playas en óptimas condiciones para residentes y visitantes, fortaleciendo la imagen del destino y la protección de uno de sus principales activos naturales.