Empresarios de José María Morelos urgen construir un libramiento ante el aumento del transporte pesado

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JOSÉ MARÍA MORELOS.- El incremento del tránsito de tráileres y unidades de carga sobre la Carretera Federal 184 ha puesto en evidencia las limitaciones de la principal avenida de José María Morelos, por lo que representantes del sector empresarial consideran indispensable construir un libramiento que desvíe el transporte pesado y mejore la movilidad en la cabecera municipal.

El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el municipio, David Gómez Tox, afirmó que el crecimiento del flujo vehicular superó la capacidad de la infraestructura urbana, la cual ya no puede ampliarse debido a la forma en que se desarrolló la ciudad.

Explicó que el paso constante de vehículos de carga representa un riesgo para peatones y automovilistas, además de generar problemas de circulación en una vialidad que concentra gran parte de la actividad económica local.

Aunque reconoció que algunos comerciantes temen perder clientes si el tráfico de paso deja de atravesar el centro de la ciudad, consideró que el proyecto también representa una oportunidad para diversificar la economía y generar nuevos polos de desarrollo.

A su juicio, la construcción del libramiento podría incentivar la instalación de gasolineras, restaurantes, talleres mecánicos, tiendas de conveniencia y otros negocios orientados a atender a los transportistas, ampliando la actividad comercial hacia nuevas zonas del municipio.

Gómez Tox señaló que durante décadas el comercio local ha dependido en gran medida del tránsito que circula por la avenida principal, por lo que el desafío será adaptar la oferta de servicios a un nuevo esquema de crecimiento urbano.

Asimismo, sostuvo que el desarrollo de una vía alterna permitiría reducir la presencia de transporte pesado dentro de la mancha urbana, mejorando las condiciones de seguridad vial y la movilidad para quienes habitan y transitan diariamente por la cabecera municipal.

El empresario concluyó que el libramiento debe verse como una obra estratégica para acompañar el crecimiento de José María Morelos, tanto en materia de infraestructura como de desarrollo económico, y no únicamente como una solución al problema del tráfico.