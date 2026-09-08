Desdén de los partidos por sus afiliados

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La última palabra

– Sólo cumplen con el mínimo de militantes que les obliga la ley; el objetivo pragmático es la captación de votos el día “D” de las elecciones.

Por Jorge A. Martínez Lugo

En las últimas décadas los partidos políticos nacionales manejaban como un secreto el número de personas afiliadas en sus padrones nacionales y estatales. Con las recientes reformas, la legislación los empezó a obligar a transparentar estas cifras y ahora cumplen a regañadientes.

Sólo cumplen con el mínimo que les obliga la ley; su interés se centra en la captación de votos el día “D” de las elecciones. De alguna forma este desdén hacia el número de militantes, refleja el desinterés por sus bases, a las que tampoco toman en cuenta para la toma de decisiones y candidaturas, ya que generalmente los partidos son controlados por grupos de élite que excluyen a otros grupos y actúan a espaldas de sus militantes.

Es reflejo también de la crisis que sufren los partidos políticos en México, que carecen de vida democrática interna, sin debate al interior; solo se reúnen para votar por decisiones tomadas de antemano en la cúpula que se adueña de la organización y la usa como franquicia.

PARTIDO 2024 2027 PAN 277,665 366,104 PRI 1’411,889 810,103 PT 457,624 590,797 PVEM 592,417 1’061,319 MC 384,005 318,642 MORENA 2’322,136 11’629,541



Mínimo de afiliados para mantener el registro

246,270 256,029

El cuadro anterior presenta la evolución de los padrones de afiliados para las elecciones de 2024 y la actual de 2027, para que usted note gráficamente, que la mayoría de los partidos apenas cumplen con el requisito.

Para las elecciones de 2027, el mínimo que establece la legislación para conservar el registro es el 0.26% del Padrón Nacional de Afiliados a Partidos Políticos Nacionales, equivalente a 256,029 personas mínimas y con una dispersión mínima de 3 mil personas afiliadas en las entidades federativas y estos seis partidos nacionales la cumplen entre 25 a las 32 entidades. En 2024, el mínimo de afiliados para n perder el registro era de 246.270 personas.

El PAN es el que más llama la atención, ya que al ocupar el segundo lugar en las elecciones de 2024, llegará a junio próximo con apenas cien mil afiliados más de los que le exige la ley para mantener su registro.

Los dos partidos de reciente creación PAZ y Somos no entran en esta revisión porque vienen de ACREDITAR los afiliados y el Consejo General ya los válidos los afiliados siendo estos: PAZ: 334,920 afiliados válidos Somos: 294,141 afiliados válidos. Aquí les dejamos los datos, de los que se pueden sacar diversos análisis ya que usted tiene la última palabra.