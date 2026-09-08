Rafael Marín recorre Tianguis de Prado Norte y dialoga con comerciantes de Cancún

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo recorrió el Tianguis de Prado Norte, en Cancún, donde sostuvo encuentros con comerciantes y visitantes para conocer las actividades que desarrollan quienes dependen de estos espacios para generar ingresos.

Durante la visita estuvo acompañado por María Bartola Maas Pech, integrante de la directiva de Tianguistas Azules, Asociación Autónoma Ciudadanos Mayas A.C., quien lo recibió y participó en el recorrido.

Marín Mollinedo caminó entre los diferentes puestos instalados en el tianguis y conversó con vendedores sobre su actividad cotidiana, así como con familias que acudieron al lugar.

El recorrido se prolongó durante la tarde y parte de la noche, periodo en el que el también conocido como “Rafa” Marín intercambió comentarios con comerciantes y escuchó algunos de los planteamientos relacionados con el trabajo que realizan.

Marín Mollinedo destacó la importancia de mantener comunicación directa con los ciudadanos y reconoció la actividad de los tianguistas como una fuente de ingresos para numerosas familias.

Asimismo, señaló la necesidad de mantener acercamientos con los diferentes sectores de la población para conocer directamente sus condiciones y necesidades.

La visita forma parte de los recorridos que Marín Mollinedo ha realizado en distintos puntos de Quintana Roo para sostener encuentros con ciudadanos y diversos sectores sociales.