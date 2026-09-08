México, Cuba, Dominicana y Francia lanzarán alianza internacional contra el sargazo en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- México, Cuba, República Dominicana y Francia pondrán en marcha una alianza científica para fortalecer la respuesta regional ante los arribos masivos de sargazo en el Caribe, mediante acciones de monitoreo, aprovechamiento sustentable y participación comunitaria.

El proyecto “Fondo Equipo Francia: Cooperación regional para la gestión del sargazo y el fortalecimiento de capacidades en la cuenca del Caribe”, denominado CARIBS, será presentado formalmente el próximo 29 de septiembre en Cancún.

Su lanzamiento se realizará durante los Sargassum Cooperation Days, encuentro internacional programado del 28 al 30 de septiembre en Quintana Roo.

La iniciativa es financiada por el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, a través de sus embajadas en México, República Dominicana y Cuba, y busca establecer mecanismos de cooperación científica entre los cuatro países para enfrentar un fenómeno que afecta de manera recurrente a las costas del Caribe.

En México, el proyecto es operado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo francés, mientras que la responsabilidad científica y coordinación técnica recaen en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Unidad Mérida.

La investigadora Erika Vázquez Delfín será la responsable del proyecto en México, cuya estrategia contempla tres principales líneas de trabajo.

La primera estará enfocada en mejorar las herramientas de monitoreo existentes y extenderlas hacia zonas que han sido poco estudiadas. La segunda buscará desarrollar propuestas para el aprovechamiento sustentable del sargazo y la tercera impulsará un programa de cultura oceánica y participación comunitaria mediante mecanismos de ciencia ciudadana.

Para desarrollar estas acciones se integró en México una red académica en la que participan los laboratorios de Ficología Aplicada, Procesos Costeros y Oceanografía Física, y Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica del Cinvestav Mérida.

También se incorporaron la Unidad de Energías Renovables del CICY, los laboratorios de Oceanografía y Biotecnología Ambiental de Ecosur Chetumal y otras instituciones académicas.

El proyecto toma como referencia investigaciones y diagnósticos realizados entre 2024 y 2025, entre ellos trabajos regionales sobre los eventos de sargazo encabezados por el Cinvestav Mérida, un mapeo de actores coordinado con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y el proyecto ResAgroSargazo desarrollado en República Dominicana.

Estos trabajos permitieron identificar áreas prioritarias para orientar la cooperación internacional y las nuevas líneas de investigación.

La presentación de CARIBS ocurre en un año de elevada llegada de sargazo a Quintana Roo. Durante 2026, de acuerdo con la información proporcionada, la recolección de la macroalga en las costas del estado ha superado las 108 mil toneladas.

En el Caribe occidental también se han reportado periodos con concentraciones que representaron el tránsito de más de 90 mil toneladas diarias de sargazo en la región.

Ante este escenario, la alianza busca fortalecer una respuesta regional que permita mejorar el conocimiento del fenómeno y desarrollar alternativas para reducir sus efectos sobre ecosistemas como arrecifes y manglares, además de las afectaciones económicas que provoca en los destinos costeros.