Designan a Eugenio Segura como coordinador de Morena para 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó este martes a Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, posición que lo coloca al frente de la estructura política del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

La definición puso fin a varias semanas de espera en torno a una de las decisiones internas más relevantes de Morena en el estado, en medio de la disputa entre los distintos perfiles que buscaban encabezar la coordinación.

Segura Vázquez llega a la posición mientras se desempeña como senador de la República por Quintana Roo, cargo para el que fue electo en los comicios de 2024.

Su trayectoria dentro de la administración pública estatal comenzó como subsecretario de Administración del Congreso de Quintana Roo, durante el periodo en el que Gustavo Miranda García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presidió la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

Posteriormente se incorporó al Ayuntamiento de Benito Juárez como oficial mayor durante la administración municipal encabezada por Mara Lezama.

Tras la llegada de Lezama a la gubernatura en 2022, Segura Vázquez fue nombrado titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno de Quintana Roo.

Desde esa dependencia permaneció como uno de los integrantes del gabinete estatal hasta 2024, cuando participó en el proceso electoral como candidato al Senado.

Luego de resultar electo, dejó la Sefiplan en agosto de ese año para asumir su escaño en la Cámara Alta, posición que mantiene actualmente.

Con su designación como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Segura Vázquez queda al frente de la organización política de Morena en Quintana Roo de cara a la elección de 2027, en la que estará en disputa la gubernatura del estado.