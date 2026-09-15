Morena propone tres días de permiso con goce de sueldo por muerte de una mascota

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– Los trabajadores en México podrían tener derecho a tres días de permiso con goce de sueldo por la muerte de un animal de compañía, de prosperar una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La propuesta fue presentada por la diputada federal de Morena Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León y plantea reformar el artículo 132 de la legislación laboral para incorporar esta licencia entre las obligaciones que deben cumplir los patrones.

De acuerdo con la iniciativa, el trabajador podría ausentarse durante tres días laborales con goce de sueldo para afrontar el duelo ocasionado por el fallecimiento de una mascota que se encontrara bajo su cuidado.

Para acceder al permiso sería necesario acreditar la muerte del animal mediante una constancia expedida por un médico veterinario zootecnista.

Rodríguez Díaz de León argumentó que los animales de compañía tienen actualmente un papel relevante dentro de numerosos hogares y que su fallecimiento puede generar un proceso de duelo con repercusiones emocionales para las personas responsables de su cuidado.

La legisladora señaló que alrededor del 70 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con al menos una mascota, por lo que consideró necesario reconocer las consecuencias que puede tener su pérdida.

Entre los argumentos de la propuesta se mencionan efectos como tristeza, ansiedad, culpa, insomnio y dificultades para concentrarse, los cuales podrían afectar temporalmente el desempeño de una persona en su trabajo.

La iniciativa utiliza el concepto de “duelo desautorizado” para referirse a aquellas pérdidas cuyo impacto emocional no siempre recibe reconocimiento social, entre ellas la muerte de un animal de compañía.

La modificación busca que los trabajadores puedan disponer de los primeros días posteriores al fallecimiento de su mascota sin depender de un permiso extraordinario concedido por su empleador.

Como parte de la argumentación, la propuesta también hace referencia a experiencias en países como Italia y Canadá, donde este tipo de circunstancias han comenzado a ser consideradas dentro del ámbito laboral.

Actualmente, la legislación mexicana no reconoce un permiso laboral de tres días con goce de sueldo por la muerte de una mascota.

La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y, en caso de recibir un dictamen favorable, pasar al pleno para su discusión y votación. Por lo tanto, el permiso planteado todavía no constituye un derecho laboral vigente.