¡Viva México, cabrones!

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Signos

Perdió la Presidenta.

Ganó el criminal del Emerald cancunense.

Se acabó el obradorismo morenista.

La degeneración nacional y sus delincuentes políticos seguirán creciendo sin remedio.

La impunidad seguirá siendo la arena del crimen organizado y sus negocios electorales y de terror.

Los vuelos internacionales de lujo del poder gubernamental seguirán en sus rutas habituales y en muchas otras nuevas, con cargo a los negocios de los contratistas ganadores del erario.

La izquierda preparatoriana de la Sheinbaum y su corte de marxistasleninistas no supo qué diablos hacer con el poder presidencial, con el Estado mexicano y con la política nacional.

He ahí ‘La transformación’, la del crimen humanista de corazón verdemorenista.

La del México que se terminó yendo a la mierda.

La del Pueblo que en lugar de defenderse de los verdaderos rufianes vestidos de moralizadores optó por los combatientes enemigos de Hernán Cortés y Calderón.

SM