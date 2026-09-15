La lucha por el poder ¿para qué?

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La última palabra

– Hoy habemus gobernador. ¿Quién pondrá el cascabel al gato? ¿Habrá por fin alguien que tome a Quintana Roo en serio? Alguien con visión de Estado, un buen diagnóstico, real, no maquillado, y un plan para transformar el turismo y el Estado.

– El turismo está herido; un viejo modelo agotado del quien nadie habla hasta ahora.

Por Jorge A. Martínez Lugo



Hoy es el día “D” de la sucesión; la designación de la persona ungida; el próximo gobernador del Caribe.

Turismo motorcito económico que no deja de generar ingresos-ganancias (fuera de auditoría) acaparado por la corrupción, no destinado al desarrollo, mientras los trabajadores y pueblo cargan con el costo. Un éxito en la espalda de mujeres y hombres proletarizados.

¿Quiénes de Rafael, Eugenio, Marybel y Ana Patricia, tienen una visión del estado actual y futuro de Quintana Roo como estado, como industria turística?

El turismo es una manzana podrida. ¿Quién lo reconocerá? O ¿seguirán pateando el bote hasta que la olla social no pueda más la presión y explote?

¿Alguien del cuarteto tendrá una visión de Estado para Quintana Roo? O Será solo administrar la maquinita de generar ingresos propios y negocios.

Ahora que se apaguen las luces del espectáculo del destape, se tendrá que hablar de este tema; no puede seguir el silencio en un tema que es obligación abordar por cualquier gobernante que quiera ser diferente.

Lo que ha prevalecido es ver a Quintana Roo como una minería de fortunas económicas y dinastías políticas, en lo nacional y local. La voracidad de Jorge Emilio y pandilla es apenas una expresión de esa orgía de corrupción en la que ha caído el verde-guinda en Quintana Roo.

El turismo está herido; un viejo modelo agotado del quien nadie habla hasta ahora.

Más que recuperar el movimiento es recuperar al estado de Quintana Roo, que se está perdiendo por la voracidad y un modelo económico extractivista y empobrecedor; sin responsabilidad social.

A ver qué va a expresar la persona ungida en su campaña rumbo a la gubernatura en 2027 ya ganada de antemano. Usted tiene la última palabra.