Desmienten con documento oficial a Aracely Arámbula: ‘El Sol’ no es deudor alimentario

CIUDAD DE MÉXICO.- La gira de Luis Miguel ha sido todo un éxito, pero hay un tema personal del cantante que causa indignación en varios fans: la supuesta deuda de la pensión alimentaria de sus hijos.

Aunque se ha mostrado feliz con su ahora novia Paloma Cuevas, las recientes declaraciones de su ex Aracely Arámbula han generado polémica.

La actriz declaró que ‘el sol’ no se ha hecho cargo de sus hijos, actualmente de 16 y 14 años de edad.

Pero el diario español ‘El confidencial’ reveló un documento oficial en el que se desmentiría a Aracely Arámbula, pues Luis Miguel no presenta adeudos en cuanto a la pensión alimenticia.

“Las cantidades estaban consignadas y el problema que había era que la madre no facilitaba la información para hacer esas transferencias. No había denuncia por impago de pensión alimenticia, que habría sido lo lógico cuando un padre no cumple con las responsabilidades económicas. Otra cosa son los encuentros presenciales con los chicos, de 16 y 14 años”, señala el medio.

El documento oficial del Gobierno de la Ciudad de México, de la Dirección General del Registro Civil con fecha del 19 de septiembre del 2023, especifica que no hay reclamación relacionado con adeudos del artista.

El documento está firmado por la jueza de la Oficina Central del Registro de Ciudad de México.