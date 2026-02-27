Despliega Estefanía Mercado operativo de servicios públicos para atender a Villamar 2

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Porque la transformación se construye en territorio y escuchando a la gente, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó una jornada integral de atención en la colonia Villamar 2, donde se desplegó un operativo coordinado de servicios públicos para atender rezagos históricos y mejorar el entorno de las familias.

Bajo el principio de un gobierno humanista, cercano y que trabaja desde la calle —no desde el escritorio—, se realizaron acciones de bacheo, poda de camellones y áreas verdes, mantenimiento de luminarias y desazolve de pozos, interviniendo puntos estratégicos para fortalecer la seguridad, la movilidad y la prevención de riesgos.

Acompañada por Julieta Martín Azueta, secretaria de Servicios Públicos, y por los responsables de las direcciones de Mantenimiento e Higiene Urbana, Espacios Públicos y Alumbrado Público, la Alcaldesa reconoció el trabajo interinstitucional que refleja un gobierno organizado y comprometido.

Las brigadas atendieron vialidades y cruceros en zonas cercanas a las avenidas Islas Antillas, Chemuyil e Islas Azores, respondiendo directamente a solicitudes ciudadanas y priorizando las necesidades más urgentes.

La Presidenta Municipal reiteró que su administración continuará impulsando jornadas integrales en todas las colonias, porque la transformación verdadera se refleja en calles dignas, espacios públicos seguros y servicios eficientes para todas y todos.

“Gobernar es servir y estar donde está la gente, este ha sido el principio rector de esta administración que avanza con paso firme hacia un Playa del Carmen más justo, ordenado y con bienestar compartido”, señaló la Alcaldesa.