Destapa la 4t a Eugenio “el Genio” Segura

Por Jorge A. Martínez Lugo

Candidato al Senado o a diputado federal; plan A de Jorge Emilio para la gubernatura en 2027.

Revés para el “morenismo fundador” y otras aspiraciones.

Esta semana Jorge Emilio González ejecutó un movimiento en su ajedrez de Quintana Roo y colocó en plataforma política electoral a Eugenio “el Genio” Segura Vázquez, como próximo gobernador de Quintana Roo en 2027, para consolidar su proyecto de tener el control político-económico del motor turístico de México. ¡Ah qué verdes con camisa guinda!

Se especula en los comentaderos políticos que la ruta ya está trazada. Va como candidato en 2024, a senador o diputado federal, trampolín directo a la gubernatura en 2027, como plan A para consolidar el control de Jorge Emilio del motor turístico de México y de su proyecto nacional. Se espera que ahora sí, empiece aparecer en las encuestas.

La alianza con Claudia Sheinbaum les alcanza para eso y más, pretenden instalar en el imaginario colectivo. En el horizonte local y nacional, no hay quien le haga sombra al proyecto del niño verde y del güero Velasco en Quintana Roo; Morena sólo se usa como vía, para hablar en términos ferroviarios.

Por ello, Eugenio “el Genio” es un cuadro al que se está protegiendo en su carrera, lo cual quedó claro en el blindaje con que llegó a su comparecencia al Congreso, en donde las preguntas incómodas sobre el “caos financiero” recibido, pero no castigado, las remitió a la Contraloría, institución encargada de enterrar cadáveres político-financieros, mientras otras preguntas las remitía a diversas instancias; hasta la SEQ envió el caso de la compra de uniformes, mochilas y la inversión escolar este año. Blindaje nivel 5.

El genio es un ejemplo para los demás partidos políticos. Los de Morena siguen en su larga curva de aprendizaje que no termina y solo esperan línea. Los del Prian no salen del shock y no tienen rumbo ni proyecto político y tampoco formaron cuadros.

CARRERA ADMINISTRATIVA, NO POLÍTICA

Por ello resulta Eugenio “el Genio” un caso de éxito, quiéranlo o no, para el proyecto bien claro y definido de Jorge Emilio. Los demás grupos o corrientes, no saben lo que quieren, mucho menos cómo hacerle.

Vertiginoso el ritmo de su formación; en su corta edad y trayectoria, ha sido oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez con la actual gobernadora; antes había ocupado cargos financieros en banca privada; en el Congreso del Estado fue subsecretario de Administración de la peor Legislatura en la historia de Quintana Roo, la XVI, cuando Gustavo Miranda fue titular de la Jugocopo.

Entre Eugenio y Gustavo hay relaciones anteriores al ser parte del mismo grupo compacto asiduos al edificio Emerald de la zona hotelera, a través de su primo, Jorge David Segura Rodríguez, socio de Gustavo Miranda, en el sonado caso del despojo de inmuebles de alto valor en la zona hotelera de Cancún.

La aparición de varias cuentas en redes sociales, con motores robustos, de los que cuestan una buena inversión, la jugada maestra de Jorge Emilio se desplegó con este destape, que apaga varias esperanzas en el “morenismo fundador” y otros grupos. Entre las cuentas destacan: 4T, Resistencia Obradorista, Resistencia Obradorista Unidad y Honestidad, La Verdad de la Nación, Crónica Política, entre otras.

Este destape, marcará agenda en los próximos días, semanas y durante la campaña electoral hacia 2024. Usted tiene la última palabra.

