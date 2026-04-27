EU habría retirado visa al gobernador Rocha Moya: advierten ofensiva anticorrupción

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Foto: Cuartoscuro



CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista de investigación Steve Fisher aseguró que Estados Unidos revocó el año pasado la visa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y advirtió que el reciente posicionamiento del embajador Ronald Johnson apunta a una posible ofensiva anticorrupción con implicaciones para funcionarios mexicanos.

Durante una entrevista en el programa de Carmen Aristegui, el reportero —colaborador de Los Angeles Times y Puente News Collaborative— sostuvo que la presunta revocación de la visa es uno de los principales hallazgos de su investigación, ya que no se había hecho pública previamente.

Fisher contextualizó esta revelación con la reciente visita del embajador Johnson a Sinaloa, donde lanzó advertencias sobre el combate al soborno y la corrupción. A su juicio, el mensaje fue particularmente significativo por el lugar en el que se emitió, al coincidir con la entidad gobernada por Rocha Moya, y por el tono inusualmente directo del diplomático, quien —dijo— se apartó del lenguaje tradicionalmente cauteloso de este tipo de representaciones.

El periodista también relató que Johnson tenía previsto compartir escenario con el mandatario estatal durante un evento en Los Mochis relacionado con el complejo Pacífico Mexinol, pero la presencia de manifestantes obligó a modificar la sede, lo que impidió que el embajador emitiera sus declaraciones junto al gobernador.

Sobre las razones de la presunta cancelación de la visa, Fisher indicó que sus fuentes no proporcionaron detalles, aunque señaló que Sinaloa ha sido históricamente un estado complejo en materia de corrupción, con señalamientos recurrentes sobre vínculos entre funcionarios y grupos del crimen organizado.

En cuanto al mensaje del embajador, el periodista afirmó que no se trata únicamente de retórica, sino de una estrategia con posibilidades reales de derivar en acciones legales. Según dijo, sus fuentes le advirtieron sobre una campaña “fuerte y amplia”, que podría traducirse en cargos contra funcionarios mexicanos, incluso de Morena.

Aunque no precisó nombres ni fechas, Fisher insistió en que el escenario que se perfila podría tener un impacto relevante en la relación bilateral y en el ámbito político nacional, al tratarse de una ofensiva que —según sus fuentes— “va muy en serio” y podría generar consecuencias significativas.

Fuente: Aristegui Noticias