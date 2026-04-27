Magisterio disidente amenaza con boicotear el Mundial de Fútbol en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras acusar falta de respuestas concretas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó ratificar un paro nacional indefinido durante la realización de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, con el objetivo de presionar al gobierno federal para atender sus demandas.

La decisión fue tomada por la Asamblea Nacional Representativa (ANR) del magisterio disidente, donde participaron más de 200 docentes de distintas secciones del país. En el acuerdo se establece la suspensión de clases como una “necesidad política” ante la falta de avances en la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del Issste de 2007.

Como parte de su plan de acción, la CNTE definirá el próximo 16 de mayo los detalles sobre la fecha y modalidad del paro, en una nueva asamblea nacional. Mientras tanto, también acordó intensificar sus movilizaciones con marchas y acciones de protesta.

Entre ellas, se contempla una movilización el 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde además entregarán su pliego petitorio nacional 2026 y fijarán un posicionamiento público.

Asimismo, el 15 de mayo, en el Día del Maestro, se realizará otra marcha desde la Escuela Normal Superior hacia el Zócalo capitalino, con réplicas en diversas entidades del país.

De manera paralela, los docentes acordaron mantener acciones de “agitación” y buscar alianzas con otros gremios para fortalecer el movimiento rumbo a una eventual huelga nacional, además de emitir un posicionamiento de rechazo a políticas gubernamentales en materia de salud.

El acuerdo también incluye la realización de un homenaje póstumo al maestro Enrique Ávila Carrillo, como parte de las actividades programadas en mayo.

La postura del magisterio disidente abre un nuevo frente de tensión con el gobierno federal, en un contexto en el que la realización del Mundial de 2026 se perfila como un punto de presión política para exigir cambios en materia educativa y laboral.