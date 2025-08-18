Detecta la Sedarpe “aviadores” del programa Sembrando Vida en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpe) realizará una depuración en el padrón de beneficiarios del programa Sembrando Vida, luego de detectar que algunos campesinos cobran los apoyos sin trabajar sus tierras, informó su titular, Jorge Aguilar Osorio.

El funcionario explicó que han recibido reportes de agricultores que, pese a estar inscritos en el programa, no realizan actividades productivas. “Hay quienes sí cumplen y trabajan sus parcelas, pero también detectamos a otros que cobran sin poner a producir la tierra. Por eso necesitamos revisar la situación de cada beneficiario y que todos cumplan con las reglas de operación”, señaló.

Aguilar Osorio reconoció que, aunque la revisión ya está en marcha, también se han registrado bajas que podrían deberse a errores administrativos. Como ejemplo, mencionó que en el municipio de José María Morelos alrededor de 50 campesinos manifestaron su inconformidad tras ser dados de baja y ya solicitaron su reincorporación al programa.

El titular de Sedarpe subrayó que el trabajo debe avanzar en dos sentidos: garantizar que la producción agrícola comprometida se mantenga activa y, al mismo tiempo, evitar que la actividad decaiga en la entidad.

Finalmente, llamó a los beneficiarios a respetar las reglas y lineamientos del programa, y en caso de enfrentar algún inconveniente, acudir a las oficinas de Sedarpe para recibir asesoría.