Detenida, obra del centro de acopio agrícola en Candelaria por irregularidades

JOSÉ MARÍA MORELOS.- La construcción del centro de acopio en la comunidad de Candelaria se encuentra detenida desde hace aproximadamente dos meses, debido a que la empresa responsable no cumplió con las especificaciones técnicas para garantizar la seguridad de la obra.

Así lo informó el delegado de la comunidad, Carlos Hernán Pacheco Chan, quien señaló que la suspensión fue determinada tras la supervisión de la Contraloría y autoridades estatales.

El delegado explicó que en los trabajos iniciales se detectaron deficiencias graves en la estructura, ya que se utilizó madera como parte del soporte de las columnas, cuando debía emplearse material metálico y concreto reforzado.

“Oficialmente eso no va a aguantar. Metieron madera dentro de las columnas y eso no es lo adecuado para un centro de acopio”, indicó.

Según Pacheco Chan, la obra apenas llevaba un avance del 30 % cuando fue detenida, pues no cumplía con los estándares establecidos para este tipo de infraestructura, que debía asemejarse a un domo y no a una palapa improvisada.

Ante esta situación, los trabajos quedaron en pausa hasta que la empresa corrija las fallas técnicas.

El representante de la comunidad también señaló que la constructora nunca conformó un comité de obra con los habitantes, lo que generó inconformidad entre la población.

A pesar de que existe un comité formalmente designado, nunca recibieron croquis, documentos o información precisa sobre cómo se desarrollaría el proyecto ni el monto total de la inversión.

“La empresa no nos tomó en cuenta, ni al comité ni a la comunidad. Reportamos la situación y fue el propio gobierno, a través de la Contraloría, quien intervino para detener los trabajos al no cumplir con las condiciones adecuadas”, recalcó el delegado.

Finalmente, Pacheco Chan hizo un llamado a que la empresa retome los trabajos con apego a la normativa, para que el centro de acopio se construya de manera correcta y segura, en beneficio de los productores y habitantes de Candelaria.

“Queremos que se haga bien, porque al final será una obra para todos”, puntualizó.

Cabe mencionar que en el mes de julio los campesinos de Manuel Ávila Camacho rechazaron la obra de un centro de acopio para la producción de piña, por defectos e inadecuada de construcción, por lo que esta nueva situación pone nuevamente en cuestionamiento el proyecto que fue encargado a la Secretaría de Bienestar (Sebien), que encabeza Pablo Bustamante.