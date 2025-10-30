Detienen a dueños de crematorio que tiraban cuerpos de mascotas en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N”, presuntos responsables de delitos contra el medio ambiente y fraude, luego de descubrirse que operaban un crematorio de mascotas que, en lugar de incinerar los cuerpos, los abandonaba en lotes baldíos, entregando a los dueños urnas con tierra en lugar de cenizas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Guillermo Alejandro “N” era el propietario del establecimiento, mientras que Briseidy “N” se encargaba de recibir los pagos y organizar supuestas ceremonias de despedida con flores, incienso y velas, aparentando profesionalismo y empatía ante los clientes.

Sin embargo, durante una inspección realizada por personal de la FGE, se constató que el crematorio no contaba con permisos municipales y que los hornos de incineración nunca habían sido utilizados, pese a que se ofrecían servicios con precios que iban de mil 500 a 2 mil 500 pesos.

Las autoridades informaron que existen al menos 80 denuncias de personas defraudadas. Además, durante las diligencias realizadas junto con la Secretaría de Ecología, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, se localizaron 150 cadáveres de mascotas dentro de bolsas de plástico en tres predios de la colonia Barrio Bravo.

La FGE continuará las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los detenidos y garantizar justicia a las víctimas. También hizo un llamado a la ciudadanía que haya contratado los servicios del crematorio a presentarse a denunciar.