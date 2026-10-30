Detienen a Inés Gómez Mont en Florida con fines de extradición a México

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MIAMI.- La conductora Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, mediante una orden de arresto con fines de extradición a México, donde enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La expresentadora de Ventaneando permanecía prófuga desde 2021, cuando se emitió una orden de aprehensión por su presunta participación en una red de desvío de recursos públicos mediante contratos federales de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

No se dieron a conocer las circunstancias de la captura. La conductora tampoco aparecía en el registro público de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, estuvieron vinculados con empresas utilizadas para obtener recursos destinados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales.

La investigación comprende contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos. Ese monto no equivale a la cantidad que la conductora habría recibido personalmente.

Según documentos judiciales publicados, la FGR le atribuyó depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos provenientes de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones, dos compañías relacionadas con las indagatorias.

Las acusaciones incluyen su presunta participación en operaciones financieras para ocultar el origen y destino del dinero. Además, Gómez Mont es investigada por defraudación fiscal, por posibles irregularidades en el pago de impuestos.

En octubre de 2021, Interpol emitió una ficha roja para localizarla internacionalmente. La alerta fue retirada en septiembre de 2026, decisión que el Gobierno mexicano anunció que impugnaría.

Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025. También enfrenta acusaciones en México relacionadas con la presunta red de desvío de recursos.