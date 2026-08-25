Detienen a taxista señalado de robar joyas a hijo de Succar Kuri tras fatal accidente

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CANCÚN.- Un taxista fue detenido por su presunta responsabilidad en el robo de joyas y otros objetos de valor pertenecientes a Jonathan Kuri Pita, hijo del fallecido Jean Succar Kuri, y su acompañante Daniel, quienes murieron el pasado 14 de agosto tras accidentarse en la Zona Hotelera de Cancún.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el detenido fue identificado como Jessy Vaer “N”, de 39 años, originario de Tabasco e integrante del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, quien se desempeñaba como operador de una unidad con base en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Raciel López Salazar, fiscal general del Estado, informó que el hombre fue localizado y detenido en el fraccionamiento Paseos del Mar por su probable participación en el delito de robo.

“Se detuvo en el fraccionamiento Paseos del Mar por el delito de robo, el investigado es el operador de un taxi con base en el Aeropuerto de esta ciudad, quien sustrajo objetos de valor de una camioneta Cadillac tipo Escalade negra que previamente se había accidentado la noche del 14 de agosto en el bulevar Kukulcán”, explicó.

Jonathan Kuri Pita y Daniel viajaban en la camioneta cuando sufrieron el accidente. De acuerdo con la versión presentada por el fiscal, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y sin la debida precaución antes de impactarse inicialmente contra una palmera y posteriormente contra un árbol.

Ambos ocupantes perdieron la vida como consecuencia del percance.

Después del accidente, familiares denunciaron la desaparición de diversas pertenencias que las víctimas llevaban consigo. Las investigaciones permitieron identificar al taxista como presunto responsable de sustraer los objetos del vehículo siniestrado.

Entre las pertenencias reportadas se encontraban dos cadenas de oro, dos relojes Rolex, dos dijes, una pulsera y un anillo, también de oro.

“Posteriormente denunciaron el robo de los artículos de valor que portaban los occisos al momento del accidente; sobresale que al detenido se le aseguraron las alhajas que le fueron robadas a los occisos”, señaló López Salazar.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, grabaciones obtenidas durante las investigaciones permitieron identificar al presunto responsable y posteriormente localizarlo para concretar su captura.

El caso había adquirido otra dimensión después de que Jerry Succar Pita, hermano de Jonathan, denunciara públicamente que un vehículo de transporte habría perseguido a las víctimas e intentado cerrarles el paso antes del accidente.

Según esa versión, la persecución habría provocado el percance y posteriormente se habría cometido el robo de las pertenencias.

Sin embargo, durante la información presentada sobre la detención, el fiscal únicamente confirmó la investigación por el robo y atribuyó el accidente al exceso de velocidad y la falta de precaución. Hasta el momento, la autoridad no confirmó que el taxista haya provocado el percance.