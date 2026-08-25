Niega la Gobernadora Mara Lezama viajes privados con recursos públicos y rechaza versiones de Reforma

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa rechazó las versiones difundidas por el periódico Reforma sobre presuntos viajes realizados en vuelos privados a diferentes destinos de México y el extranjero, y aseguró que ninguno de esos traslados fue pagado con recursos públicos.

A través de un posicionamiento, la mandataria reconoció haber utilizado servicios privados para algunos viajes durante su administración, pero explicó que éstos estuvieron relacionados con motivos familiares y con la necesidad de conciliar sus responsabilidades como gobernadora con su papel como madre.

“Derivado de mis responsabilidades como servidora pública, en la que estoy comprometida al cien por ciento, y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que, por supuesto, jamás fueron solventados con dinero público”, afirmó.

Lezama Espinosa también rechazó la cantidad de viajes que le atribuyen las versiones difundidas y sostuvo que las cifras no corresponden con la realidad.

“El número de viajes que se manejan no es real, significaría estar de vacaciones un año completo; sería imposible”, señaló.

La gobernadora aseguró que mantiene una jornada permanente de trabajo y que los traslados señalados no han interferido con sus responsabilidades al frente de la administración estatal.

“Mi compromiso es trabajar 24/7, sin descanso, sin descuidar en ningún momento mi responsabilidad, como siempre, con mi total entrega y dando resultados”, sostuvo.

También negó las versiones que la relacionan con viajes junto a un senador con licencia, aunque en su posicionamiento no mencionó por nombre al legislador.

“La información que circula sobre si viajé con el senador con licencia es totalmente falsa. Los viajes que realicé, en su momento, respondieron al carácter familiar y, en lo que corresponde a mis funciones como servidora pública, mi manejo en cada viaje responde a los principios normativos de gobierno”, manifestó.

Lezama Espinosa recordó además su trayectoria profesional previa a ocupar cargos públicos y destacó que durante más de tres décadas se desempeñó en la iniciativa privada.

“Vengo de la sociedad civil, trabajé más de tres décadas en la iniciativa privada; es decir, he trabajado toda mi vida”, expresó.

Finalmente, aseguró que no ha faltado a la verdad respecto a sus actividades y sostuvo que su esposo y sus hijos se han mantenido fuera de la actividad política durante su administración.

“Jamás he faltado a la verdad, soy gobernadora desde hace cuatro años y mi esposo y mis hijos no están y nunca han estado en la vida política”, concluyó.