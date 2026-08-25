Morena adelanta hoy definiciones rumbo a 2027; inicia con tres estados

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena comenzará este martes a definir su mapa electoral rumbo a 2027 con la presentación de quienes encabezarán las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación en Aguascalientes, Campeche y Colima, en un proceso que se adelantó al calendario previsto.

La presentación estará encabezada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, a las 10:30 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Aunque formalmente serán presentados los coordinadores y coordinadoras estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, las designaciones representan un paso decisivo hacia la definición de las candidaturas de Morena para las gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

El anuncio de los primeros tres estados se produce antes de lo contemplado inicialmente, pues hasta la semana pasada se esperaba que los resultados comenzaran a conocerse después del 1 de septiembre, una vez presentado el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena decidió comenzar con Aguascalientes, Campeche y Colima, entidades donde existe un menor número de aspirantes y las negociaciones internas son consideradas menos complejas. Posteriormente, el partido prevé continuar con las definiciones mediante nuevos bloques.

En Campeche, entre los perfiles que participan aparece Pablo Gutiérrez, alcalde con licencia de Carmen y considerado cercano a la gobernadora Layda Sansores, además del diputado local Carlos Enrique Ucán.

La disputa incluye también al Partido del Trabajo (PT), donde figura Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora. Sansores ha marcado públicamente distancia de sus aspiraciones e incluso lo ha acusado de actuar por ambición y traicionar al movimiento.

En Colima, la alcaldesa con licencia de Manzanillo, Rosi Bayardo, aparece entre los principales perfiles del proceso, mientras que también participa la diputada federal con licencia Gricelda Valencia, quien realizó presencialmente su registro.

Para Aguascalientes destaca la senadora Nora Ruvalcaba, quien buscaría nuevamente competir por la gubernatura después de haber participado anteriormente por el cargo.

También figuran Salma Luévano, exdiputada federal identificada políticamente con Marcelo Ebrard, y Ricardo Rodríguez, extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Las primeras definiciones ocurren mientras Morena mantiene pendientes procesos internos más disputados en otras entidades y enfrenta, paralelamente, las repercusiones políticas de la sucesión en Sinaloa tras la salida de Rubén Rocha Moya.

Para Quintana Roo, donde cinco perfiles participan en el proceso interno por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, el anuncio representa el comienzo de las definiciones que eventualmente alcanzarán a la entidad.

Hasta ahora, Morena no ha informado cuándo resolverá el proceso de Quintana Roo, por lo que la atención estará puesta en los siguientes bloques que anuncie la dirigencia nacional después de las definiciones de Aguascalientes, Campeche y Colima.