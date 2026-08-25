Inmobiliarios respaldan regulación de rentas vacacionales en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La regulación municipal de las rentas vacacionales en Playa del Carmen recibió el respaldo de integrantes del sector inmobiliario, quienes consideran que las nuevas disposiciones permitirán ordenar este mercado, reforzar la seguridad y conocer con mayor precisión cuántas propiedades operan bajo este esquema.

Enrique Domínguez, integrante del Consejo Inmobiliario de Quintana Roo, señaló que las medidas permitirán realizar un “mapeo” de las viviendas y departamentos destinados al alojamiento temporal, además de establecer condiciones y permisos para su funcionamiento.

Explicó que el sector hotelero ha impulsado la regulación con la intención de establecer condiciones de competencia más equilibradas frente a los condominios y departamentos comercializados mediante plataformas digitales.

Sin embargo, destacó que las rentas vacacionales también representan una actividad económica relevante para Playa del Carmen, tanto por la construcción de desarrollos inmobiliarios como por los ingresos generados mediante su operación.

Domínguez consideró que este modelo de alojamiento ha contribuido a fortalecer la oferta turística del destino, al proporcionar alternativas diferentes a los hoteles tradicionales.

Los visitantes, explicó, actualmente pueden elegir entre habitaciones hoteleras, departamentos, condominios y viviendas ofrecidas mediante plataformas digitales, por lo que las rentas vacacionales se han convertido en un complemento de la infraestructura turística.

Ante las nuevas disposiciones, consideró que será necesario observar la respuesta tanto de las plataformas digitales como de los propietarios de los inmuebles y las medidas que adoptarán para cumplir con los requisitos municipales.

El representante inmobiliario recordó que Playa del Carmen concentra una cantidad importante de alojamientos de este tipo. Un censo realizado en 2022 contabilizó alrededor de 11 mil unidades destinadas a rentas vacacionales.

Señaló que los cambios en las políticas de las propias plataformas también han modificado la forma en que los propietarios comercializan sus inmuebles, provocando que algunos recurran a mecanismos alternativos para ofrecerlos a los visitantes.

Con la nueva regulación, los propietarios deberán contar con los permisos correspondientes y cumplir las condiciones establecidas por el municipio para permanecer dentro del mercado de alojamiento temporal.

Pese a las nuevas exigencias, Domínguez sostuvo que los inmuebles destinados a rentas vacacionales continúan siendo atractivos para los inversionistas.

Consideró que la regulación puede contribuir a ordenar una actividad que ha experimentado un importante crecimiento en Playa del Carmen, además de permitir a las autoridades identificar las propiedades que operan bajo este esquema y fortalecer las condiciones de seguridad para los huéspedes.