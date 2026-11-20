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CIUDAD DE MÉXICO.- Roxana Lili “N”, exalcaldesa de Playa del Carmen, fue detenida la noche del jueves en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de una investigación por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. El caso está relacionado con contratos de lavado especializado de vehículos municipales y un presunto perjuicio al erario superior a 62 millones de pesos.

Según la Fiscalía de Quintana Roo, durante su administración se habrían otorgado indebidamente tres licitaciones públicas a un particular entre 2022 y 2024. Los contratos correspondían a servicios para unidades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Solidaridad, hoy Playa del Carmen.

La investigación señala que los servicios contratados no se cumplieron y que el proveedor carecía de comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos. Pese a ello, continuaron los pagos que, de acuerdo con la autoridad, no quedaron debidamente comprobados.

La Fiscalía sostuvo que los servidores públicos involucrados habrían omitido sus obligaciones de revisión y seguimiento. En particular, señaló que no verificaron la prestación de los servicios ni comprobaron que el proveedor contara con la documentación exigida.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Roxana “N” fue detenida a las 19:47 horas del 19 de noviembre en la calle Emiliano Zapata, en la colonia De la Unión Zapata, entre H. Congreso de la Unión y Sindicato.

El registro indicó que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República y señaló sus instalaciones de Tacubaya como destino. Al momento de la consulta, su situación aparecía como “en traslado”.

La investigación y la detención no constituyen una sentencia condenatoria. La exfuncionaria conserva la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.