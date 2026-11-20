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CHETUMAL.- Con la participación de más de 10 mil personas, entre integrantes de los contingentes y público asistente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó las actividades conmemorativas del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que incluyeron el tradicional desfile cívico-deportivo sobre el bulevar Bahía.

Previo al recorrido, la mandataria encabezó la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en la plaza cívica ubicada frente al Palacio de Gobierno, acompañada de representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El acto dio inicio a la jornada conmemorativa, cuyo propósito fue recordar la historia del país y honrar a quienes lucharon por un México más justo, así como mantener vigentes los ideales de libertad, igualdad y justicia social que dieron origen al movimiento revolucionario.

Posteriormente, desde las gradas instaladas sobre el bulevar Bahía, Mara Lezama presenció el paso de los contingentes, integrados por niñas, niños, jóvenes, deportistas y representantes de diversas instituciones educativas y gubernamentales.

En el desfile participaron representantes de los sectores educativo y gubernamental, organizaciones civiles, Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad pública, cuerpos de bomberos y agrupaciones charras, en una jornada que reunió a familias de la capital del estado.

Durante el recorrido, los participantes realizaron demostraciones cívicas y deportivas de distintas disciplinas, como parte de esta tradición que cada año conmemora uno de los acontecimientos históricos más importantes de México.

De acuerdo con el parte oficial, el desfile concluyó sin novedad. La columna estuvo integrada por una bandera monumental, tres escoltas, 30 banderas de México, tres escuelas primarias, 22 secundarias, 14 planteles de educación media superior y 15 instituciones de nivel superior, además de un agrupamiento deportivo con representantes de distintas disciplinas.

También participaron 120 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, 206 de la Guardia Nacional, 150 de la Secretaría de Marina y 200 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 11 binomios caninos, 36 vehículos y 15 motocicletas.