Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó a México tras su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China. Durante la gira presentó el Plan México ante empresarios y reportó nueve reuniones bilaterales, entre ellas encuentros con los presidentes Xi Jinping y Donald Trump.

La mandataria informó en redes sociales que llegó a la capital en el vuelo CZ8031 de China Southern Airlines. Agradeció la atención de la tripulación y publicó una fotografía acompañada por integrantes del personal de la aeronave, en la que también viajaron miembros de su equipo de trabajo.

Sheinbaum abordó el vuelo de regreso en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an a las 22:40 horas del jueves 19 de noviembre, tiempo local. Su retorno cerró la visita de trabajo realizada del 15 al 20 de noviembre, durante la cual representó al país en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, celebrada los días 18 y 19.

En el encuentro empresarial APEC CEO Summit 2026, la presidenta expuso las oportunidades de inversión del Plan México. También abordó la generación y distribución de energía y presentó los avances económicos y sociales que su administración destacó ante los asistentes.

La agenda incluyó una reunión con Xi Jinping para revisar el fortalecimiento de la relación bilateral y las posibilidades de colaboración en comercio, ciencia, tecnología, infraestructura, agricultura, energías limpias, salud y turismo.

Como parte de los resultados, Sheinbaum destacó la disposición de ambos gobiernos para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre México y China. Además, invitó al mandatario chino a participar en la cumbre de APEC que México organizará en 2028.

Durante su estancia también conversó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el presidente estadounidense, Donald Trump, además de otros dirigentes y representantes internacionales.

Tras su regreso, la mandataria tiene previsto encabezar este viernes las ceremonias por el 116 aniversario del inicio de la Revolución mexicana, incluido el desfile cívico-militar que partirá del Zócalo capitalino.