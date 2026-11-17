Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración de un domo más en la Escuela Primaria “Carlota Torrano Vadillo”, de la colonia Unidad Antorchista, donde 128 alumnas y alumnos ya cuentan con un espacio para realizar actividades escolares y deportivas con mayor comodidad y seguridad.

Acompañada por las niñas y niños, personal docente, la gobernadora cortó el listón inaugural y entregó material deportivo, para que de inmediato las chavas y los chavos puedan usar las nuevas instalaciones, con penales y encestadas.

Como parte del evento, la gobernadora Mara Lezama platicó con las niñas y los niños, a quienes orientó sobre la importancia de tomar las mejores decisiones, evitar normalizar la violencia, fortalecer los hábitos de higiene, alejarse de las conductas autodestructivas, pero principalmente a vivir en paz y ser inmensamente felices.

“Quiero pedirles un inmenso favor, quiero que sean felices. Y para ser felices hay que decirle no a la mentira, no a las actitudes autodestructivas, no al egoísmo, a tomar las mejores decisiones”, explicó la titular del Ejecutivo.

La obra, de 510 metros cuadrados, incluye una cubierta de lámina sobre estructura metálica, piso de concreto, iluminación LED, pintura antiderrapante y equipamiento para la cancha de básquetbol, entre otros trabajos.

La escuela fue fundada el 20 de agosto de 2012, por lo que estuvo 14 años sin domo. Su director es el profesor Carlos Aguilar Tuz.

En la ceremonia también se reconoció el desempeño de integrantes de la comunidad escolar: el alumno Yunuen Alexiel Medina Castro participa en la Certificación Internacional del idioma inglés por Oxford, junto con otros 49 estudiantes de primaria en todo el estado. Asimismo, se destacó que las maestras Sara Noemí Castilla Tzuc y Astrid Cambranis Castro obtuvieron la Promoción Horizontal 2025 y cuentan con doctorado en Educación.