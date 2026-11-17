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CHINA.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan México ante más de mil empresarios reunidos en la Cumbre de Líderes Empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. En la apertura del encuentro, defendió una estrategia que busca atraer inversiones y medir sus resultados también por las mejoras en las condiciones de vida de la población.

Sheinbaum fue la oradora principal de la cumbre, celebrada en el Shenzhen Qianhai International Convention Center. La recibió Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) y titular del foro empresarial.

En su discurso, la mandataria describió el Plan México como un modelo que busca aprovechar los recursos, el talento y la ubicación estratégica del país para impulsar el desarrollo con soberanía y justicia social. Entre sus prioridades mencionó la soberanía energética y alimentaria, la inversión pública, privada y mixta en infraestructura y la responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

Como parte de los resultados que expuso ante los empresarios, Sheinbaum destacó un incremento real de 154 por ciento en el salario mínimo. También señaló que las becas y los apoyos sociales cuentan con un presupuesto de un billón de pesos y se distribuyen a través del Banco del Bienestar.

«La grandeza de una economía no se mide solamente por cuánto produce, sino por el bienestar que genera», dijo la presidenta. Con esa idea defendió que el crecimiento económico debe traducirse en beneficios para la población y que la prosperidad debe ser compartida.

Antes de intervenir en la cumbre, Sheinbaum explicó que uno de los objetivos de la gira era dar a conocer las oportunidades de inversión en México tanto a los empresarios de la región del Pacífico como a los representantes de las 21 economías del foro. Su agenda en China incluye una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping.