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La cosa pública

– El lenguaje de las claves y las preguntas sobre Fernando Muñoz Calero

Por José Hugo Trejo Figueroa

En México, las letras y los números adquirieron una notoriedad siniestra con Los Zetas. El Z-3 y el Z-40 dejaron de parecer simples referencias de radiocomunicación y se convirtieron en identificaciones públicas de dirigentes de una organización criminal. Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño Morales eran nombres propios detrás de aquellas claves.

Los Zetas no inventaron los códigos. Tampoco su uso permite distinguir por sí solo entre una organización delictiva y una institución legítima. Las claves sirven para ordenar información, identificar personas y abreviar comunicaciones; también pueden utilizarse para reservar identidades y fragmentar el conocimiento de una operación.

La comparación con una red de corrupción sólo cobra sentido cuando existen pruebas del ocultamiento de decisiones o beneficios. La semejanza entre una letra y un número no acredita una relación criminal.

Sin embargo, en el ayuntamiento de Playa del Carmen, con la clave R8 se identifica al octavo regidor Fernando Muñoz Calero quien funge como una especie de supervisor en jefe de todos los asuntos políticos y de gobierno, sobre todo los que tienen que ver con el reparto de los millonarios contratos de servicios y de los irregulares “retornos” que generan éstos, que por supuestos no son para las arcas municipales.

El nivel de autoridad y de intromisión en el gobierno municipal del R8, está casi a la par que el de la presidenta municipal Estefanía Mercado, actuando no solo como enlace del dueño del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, sino también como aliado o socio de la alcaldesa playense en la operación de ciertos contratos y negocios que manejan de manera exclusiva para el beneficio de ambos.

Tal es el caso de una relación de contratos por casi 48 millones de pesos, que según una relación denominada «Procedimientos 2025 / R8», operó Muñoz Calero en 2025 sin contar con atribución legal Su encabezado plantea una pregunta concreta: ¿qué significa R8 en esa relación y por qué se agruparon esos procedimientos bajo esa identificación?

El octavo regidor Muñoz Calero, segundo en el mando del ayuntamiento playense durante lo que lleva la gestión de Estefanía Mercado, inició sus pininos como secretario particular de Pedro Joaquín Delbouis durante la administración de Cozumel de 2018 a 2021, pasando luego a ser parte de la administración estatal como subsecretario de Gestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada entonces por Pablo Bustamante, para luego pasar a ser dirigente del PVEM en Solidaridad, en donde se convirtió en aliado de Estefanía Mercado desde la campaña de ésta a la diputación local.

Para el periodo municipal 2024-2027, el directorio oficial del Cabildo lo registra como octavo regidor y presidente de las comisiones de Turismo y de Ecología, Ambiente y Protección Animal. Son responsabilidades especialmente relevantes frente a contrataciones relacionadas con playas y manejo del sargazo, aunque esa coincidencia temática no acredita participación en su adjudicación.

Hay además un dato público que debe incorporarse a la discusión: el correo institucional que aparece en ese directorio es fermu.r8@playadelcarmen.gob.mx. La identificación R8 forma parte de su dirección oficial. Su presencia allí es compatible con una abreviatura de la octava regiduría y no representa, por sí misma, un código clandestino.

Siete procedimientos bajo la misma identificación

La relación que tenemos y en la que se le vincula por su clave R8, incluye los siguientes proveedores, conceptos resumidos e importes.

Yassan y Maquincar concentran aproximadamente 86.5 por ciento del total. Ese peso justifica revisar precios, plazos, unidades contratadas y bitácoras de utilización. No demuestra por sí mismo favoritismo, incumplimiento ni una participación del regidor.

La relación tampoco permite afirmar que los importes se pagaron íntegramente. Para establecer responsabilidades hacen falta los contratos, los procedimientos de adjudicación, las firmas de autorización, las facturas y los comprobantes de pago. El encabezado R8 no sustituye ninguno de esos documentos.

En otro documento en nuestro poder, fechado el 24 de abril de 2026, en el que se habla de gastos, pagos y retornos irregulares hasta por más de 287 millones de pesos, aparece el nombre de Muñoz Calero junto con el de la presidenta municipal Estefanía Mercado.

En su consideración tercera atribuye áreas de la operación administrativa a la presidenta municipal y a «Fernando M». Al final aparecen los nombres de Angy Estefanía Mercado Asencio y Fernando Muñoz Calero debajo de espacios para firmas.

Sin embargo, la mención de «Fernando M» en dicho documento, debe esclarecerse junto con el origen de la relación R8. No basta unir dos documentos para dar por probada una trama; pero si corresponde a la autoridad fiscalizadora preguntar quién los elaboró, para quién y con qué información.

En las organizaciones delictivas, los alias pueden ocultar identidades y cadenas de mando. En una administración pública, cualquier abreviatura debe poder traducirse en funciones, expedientes y decisiones identificables. Si existiera una red de tráfico de influencias o manejo ilícito de recursos, su demostración tendría que seguir el dinero y las actuaciones de sus integrantes.

El Ayuntamiento y el octavo regidor tienen preguntas concretas por responder: ¿qué representa R8 en esa relación? ¿Quién seleccionó a los proveedores? ¿Qué funcionarios autorizaron los procedimientos y supervisaron los servicios?

El interés público está en conocer el destino de los recursos y las decisiones que los comprometieron. Una clave puede ser una abreviatura perfectamente legítima. Lo que el dinero público exige es que