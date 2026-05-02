Díaz-Canel denuncia amenazas militares de Trump contra Cuba

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LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que las recientes declaraciones de Donald Trump representan una “escalada peligrosa y sin precedentes”, luego de que el mandatario estadounidense insinuara la posibilidad de “tomar el control” de la isla.

Durante un discurso en Florida, Trump mencionó que un portaviones podría hacer escala en Cuba, en el contexto de su política de presión contra La Habana, lo que generó una fuerte reacción del gobierno cubano.

Díaz-Canel hizo un llamado a la comunidad internacional para frenar cualquier intento de intervención militar, al advertir que un acto de ese tipo respondería a intereses políticos y económicos específicos.

“El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escalada peligrosa”, expresó el mandatario, quien también aseguró que la isla no cederá ante presiones externas.

En ese sentido, afirmó que el pueblo cubano defenderá su soberanía “en cada palmo del territorio nacional” ante cualquier escenario de confrontación.

Las tensiones se dan en medio de un endurecimiento de las sanciones por parte de Washington, que mantiene el embargo contra Cuba desde 1962 y ha reforzado recientemente restricciones económicas y energéticas.

En paralelo, autoridades cubanas encabezaron una movilización frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde también participó el exmandatario Raúl Castro, en rechazo a las declaraciones de Trump.