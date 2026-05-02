Rubén Rocha ya no tiene fuero tras solicitar licencia, confirma Arturo Zaldívar

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CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Arturo Zaldívar, aclaró que es incorrecto afirmar que funcionarios con licencia mantienen el llamado “fuero”, en referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

El exministro explicó que la inmunidad procesal —comúnmente denominada “fuero”— es una garantía que aplica únicamente durante el ejercicio del cargo, con el objetivo de evitar procesos penales sin autorización previa de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 111 constitucional.

Subrayó que esta protección no es para la persona, sino para la función pública. Por ello, al solicitar licencia y dejar de ejercer el cargo, el servidor público pierde dicha inmunidad.

En ese sentido, indicó que quienes se separan de su puesto pueden ser sujetos a detención y a procesos legales como cualquier ciudadano, al ya no contar con esa protección constitucional.

Zaldívar añadió que existen precedentes del Poder Judicial que respaldan esta interpretación y señaló que su posicionamiento busca corregir versiones imprecisas difundidas en algunos medios sobre el alcance del “fuero”.